SO2 + S Решить химическую реакцую. И какая это реакция.
Химия
SO2 + S Решить химическую реакцую. И какая это реакция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO2 + 3S = 2S2O Это реакция диспропорционирования. Т.е. реакция, в которой в качестве и восстановителя и окислителя выступает один элемент. S(+4) + 3e = S+ - восстановление. S(0) - e = S+ - окисление. S2O - серы (I) оксид или серы (IV) сульфид-оксид, или закись серы.
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