напишите пожалуйста 6 общих вопросов по английски.

Английский язык
напишите пожалуйста 6 общих вопросов по английски.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Does the USA occupy half of the continent of Northern America? - Действительно ли что США расположена на половине континента Северной Америки? 2) Is Washington D.C. the administrative and political center of the USA? - Действительно ли что Вашингтон это административный и политический центр США? 3) Are we a friendly family? – У нас дружная семья? 4) Do the children run in the park every day? – Дети бегают в парке каждый день? 5) Does she often sing her favorite songs loudly? – Она часто поет свои любимые песни громко? 6) Do students always read many interesting books? – Студенты всегда читают интересные книги?
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