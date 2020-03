напишите пожалуйста 6 общих вопросов по английски.

Гость: Гость:

1) Does the USA occupy half of the continent of Northern America? - Действительно ли что США расположена на половине континента Северной Америки? 2) Is Washington D.C. the administrative and political center of the USA? - Действительно ли что Вашингтон это административный и политический центр США? 3) Are we a friendly family? – У нас дружная семья? 4) Do the children run in the park every day? – Дети бегают в парке каждый день? 5) Does she often sing her favorite songs loudly? – Она часто поет свои любимые песни громко? 6) Do students always read many interesting books? – Студенты всегда читают интересные книги?