Как избегать конфликтов? (Надо 10 пунктов).Составьте плисс.Заранее поблагодарю!

Гость: Гость:

Чтбы избежать конфликтов 1) молчать, когда чувствуешь что все едет к конфликту 2)во всем соглашаться с человеком. Поддакивать ему во всем. показывать что ты того же мнения. 3)Выслушить точку зрения человека 4) На будующее знать что не желательно находиться в одном обществе с человеком,который может дать начало тому что потом будет трудно разрулить( конфликту). 5)если в группе или в компании накаляеться конфликт,найдите повод и срочно удалитесь. 6)если человек не в себе , надо спокойно, деликатно объяснит что он не прав, если нет замолчать или уйти! 7)если конфликт обостряеться из-зи разделеия мнений, надо сесть и спокойно обсудить все аспекты , все + и -. 8)потерпеть человека 9)попытайтесь взглянуть на пробему шире и с другой стороны , а вдруг не правы вы , и вы являетесь инициатором конфликта 10)перекиньте решенин проблемы на человека более опытного в таких ситуациях.