Расположите животных в последовательности, отражающей усложнение их нервной системы в процессе эволюции. А) ланцетник Б) жаба В) гидра Г) акула Д) крокодил Е) орангутан

Биология

Расположите животных в последовательности, отражающей усложнение их нервной системы в процессе эволюции. А) ланцетник Б) жаба В) гидра Г) акула Д) крокодил Е) орангутан

Автор: Гость