Расположите животных в последовательности, отражающей усложнение их нервной системы в процессе эволюции. А) ланцетник Б) жаба В) гидра Г) акула Д) крокодил Е) орангутан
Биология
Расположите животных в последовательности, отражающей усложнение их нервной системы в процессе эволюции. А) ланцетник Б) жаба В) гидра Г) акула Д) крокодил Е) орангутан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) гидра 2) ланцетник 3) жаба 4) акула 5) крокодил 6) орангутанг
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