Расположите животных в последовательности, отражающей усложнение их нервной системы в процессе эволюции.    А)  ланцетник Б)  жаба В)  гидра Г)  акула Д)  крокодил Е)  орангутан

Биология
Расположите животных в последовательности, отражающей усложнение их нервной системы в процессе эволюции.    А)  ланцетник Б)  жаба В)  гидра Г)  акула Д)  крокодил Е)  орангутан
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) гидра 2) ланцетник 3) жаба 4) акула 5) крокодил 6) орангутанг
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