в каких группах ты участвуешь? по выбору группы:___________________ по собственному выбору:______________

География
в каких группах ты участвуешь? по выбору группы:___________________ по собственному выбору:______________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По выбору группы-семья,по собственному-спортивная секция
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