СОСТАВЬ ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЛЮБОЙ ПАРОЙ СЛОВ : БИЛ-БЫЛ; МИЛ-МЫЛ; МАЛ-МЯЛ; РОВ-РЕВ; ЛУК-ЛЮК.

Гость: Гость:

Мальчик был грубияном и бил меньших ребят. Он был зол и бил посуду. Брат мыл посуду и был за это мил старшей сестре. Он так мил, когда мыл лицо и руки. Лук упал в люк. Люк накрыл лук. Несся рев, Коля упал в ров. Ров зарыли, дети подняли рев. Он мал, но мял виноград для сока. Мял глину, хотя мал был лепить горшки.