СОСТАВЬ ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЛЮБОЙ ПАРОЙ СЛОВ : БИЛ-БЫЛ; МИЛ-МЫЛ; МАЛ-МЯЛ; РОВ-РЕВ; ЛУК-ЛЮК.

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СОСТАВЬ ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЛЮБОЙ ПАРОЙ СЛОВ : БИЛ-БЫЛ; МИЛ-МЫЛ; МАЛ-МЯЛ; РОВ-РЕВ; ЛУК-ЛЮК.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик был грубияном и бил меньших ребят. Он был зол и бил посуду. Брат мыл посуду и был за это мил старшей сестре. Он так мил, когда мыл лицо и руки. Лук упал в люк. Люк накрыл лук. Несся рев, Коля упал в ров. Ров зарыли, дети подняли рев.  Он мал, но мял виноград для сока. Мял глину, хотя мал был лепить горшки. 
Гость:
мальчик бил маленьких детей он был плохой мил он не был мыл он посуду он был мал он бумагу мял и вдруг раздался ров а может рев он лук резал и в люк попал
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