(х-3)в квдрате больше 4-х в квадрате

Алгебра
(х-3)в квдрате больше 4-х в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-3)²>4-x² x²-6x+9>4-x² 2x²-6x+5>0 Δ=(-6)²-4*2*5 Δ=36-40 Δ=-4 ⇒ не пересекается с осью х, поэтому x∈R    
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