Легковой автомобиль движется со скоростью 20 м/с за грузовым, скорость которого 16,5 м/с. В момент начала обгона водитель легкового автомобиля увидел встречный междугородний автобус, движущийся со скоростью 25 м/с при каком наи...
Физика
Легковой автомобиль движется со скоростью 20 м/с за грузовым, скорость которого 16,5 м/с. В момент начала обгона водитель легкового автомобиля увидел встречный междугородний автобус, движущийся со скоростью 25 м/с при каком наименьшем расстоянии до автобуса можно начинать обгон, если в начале обгона легковая машина была в 15 метрах от грузовой, а к концу обгона она должна быть впереди грузовой на 20 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vl=20 м/с Vr=16.5 м/с Va=25 м/с l=35 м t=l/(Vl-Vr)=10 c - время обгона Vo=Va+Vl=45 м/с - скорость сближения автомобиля и автобуса L=Vo*t=450 м - расстояние между автомобилем и автобусом. Ответ: 450 метров.
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