В подрывной технике употребляют сгорающий с небольшой скоростью бикфордов шнур. Какой длины надо взять шнур, чтобы успеть отбежать на расстояние 300 м, после того как его зажгут? Скорость бега равна 5 м/с, а пламя по шнуру расп...
Физика
В подрывной технике употребляют сгорающий с небольшой скоростью бикфордов шнур. Какой длины надо взять шнур, чтобы успеть отбежать на расстояние 300 м, после того как его зажгут? Скорость бега равна 5 м/с, а пламя по шнуру распространяется со скоростью 0,8 см/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Узнаем время, чтобы отбежать: 300 : 5 = 60 секунд 2. Узнаем длину шнура: 60 * 0,8 = 48 Ответ: длина шнура должна составлять 48 см.
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