Признаки сезонных изменений у липы
Биология
Признаки сезонных изменений у липы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весной-набухание почек,распускаются листочки,летом-в июле-липа зацветает,осень-окраска листьев-жёлто-коричневые,распространение плодов и семян-орешки.
Гость:
весна - начало сокодвижения, набухание почек, распускаются листья; лето - цветение, образование и созревание плодов; осень - смена окраски листьев на жёлтую, распространение плодов и опадание листьев; зима - состояние покоя
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