Для изготовления воздушного змея нужно отрезать 5/8 от листа ватмона. Какая часть листа ватмона останится после разрезания?

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Лист ватмана - как одно целое, то есть 1 (единица). 1 и 5/8 нужно привести к общему знаменателю и найти их разность, то есть получаем: 1 - 5/8 = 8/8 - 5/8 = 3/8. Ответ: осталость 3/8 от листа ватмана.