сочинить сказку.в которую будет включена пословица умный человек смеётся после всех . не успеваю помогите
Литература
сочинить сказку.в которую будет включена пословица умный человек смеётся после всех . не успеваю помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после школы идут три ученика домой. Стас, Максим, Витя. Вдруг максим и Витя говорят Стасу: " Вот ты сегодня как обычно целый день учил физику и рассказал на 5, а мы получили 2". И идут и смеются над ним что мол ты получил 5, ботаник и очкарик и всё такое. Он им: " ну я не ботаник, просто стараюсь учиться". А они всё равно обзываются над Стасом. Стас приходит домой в слезах. Но на следующий урок была по физике контрольная Витя и Максим как обычно не выучили, а Стас выучил. Стас получил 5, а Витя и максим 2.И над ними смеются весь класс. И вдруг они расстроились и заплакали. А Стас подходит и говорит: "Умный человек смеется после всех".
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