периметр параллелограмма равен 30см,а градусная мера его острого угла равна 60градусов.диагональ параллелограмма делит тупой угол на части в отношении 1:3.вычислите длины сторон параллелограмма.
Геометрия
периметр параллелограмма равен 30см,а градусная мера его острого угла равна 60градусов.диагональ параллелограмма делит тупой угол на части в отношении 1:3.вычислите длины сторон параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тупой угол параллелограмма равен 360/2 - 60 = 120 градусов. Диагональ делит его на углы 30 и 90 градусов. Поскольку катет, противолежащий углу 30 градусов, вдвое меньше гипотенузы, то одна сторона параллелограмма вдвое меньше другой. Если меньшая сторона параллелограмма равна Х, то бОльшая 2 * Х. Получаем уравнение Х + 2 * Х + Х + 2 * Х = 6 * Х = 30 , откуда Х = 5. Итак, стороны параллелограмма - 5 см и 10 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
сочинить сказку.в которую будет включена пословица умный человек смеётся после всех . не успеваю помогите
Физика
при равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90см.Определите перемещение тела за седьмую секунду
Математика
Для изготовления воздушного змея нужно отрезать 5/8 от листа ватмона. Какая часть листа ватмона останится после разрезания?
Қазақ тiлi