периметр параллелограмма равен 30см,а градусная мера его острого угла равна 60градусов.диагональ параллелограмма делит тупой угол на части в отношении 1:3.вычислите длины сторон параллелограмма.

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Тупой угол параллелограмма равен 360/2 - 60 = 120 градусов. Диагональ делит его на углы 30 и 90 градусов. Поскольку катет, противолежащий углу 30 градусов, вдвое меньше гипотенузы, то одна сторона параллелограмма вдвое меньше другой. Если меньшая сторона параллелограмма равна Х, то бОльшая 2 * Х. Получаем уравнение Х + 2 * Х + Х + 2 * Х = 6 * Х = 30 , откуда Х = 5. Итак, стороны параллелограмма - 5 см и 10 см.