Характерні ознаки казок кожної групи

Музыка
Характерні ознаки казок кожної групи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чарівні казки - наявність дива, чарівних персонажів. Побутові казки - Відсутнє диво, але присутні дотепність та іронія. Казки про тварин - Через діючих персонажів-тварин зображені життєві стосунки людей. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело,имея начальную скорость 5м/с,прошло за пятую секунду путь,равный 4,5 м.Определите ускорени и путь пройденный за 10 с  
Ответить
Музыка
Что такое сказка и расказ
Ответить
Геометрия
периметр параллелограмма равен 30см,а градусная мера его острого угла равна 60градусов.диагональ параллелограмма делит тупой угол на части в отноше...
Ответить
Литература
сочинить сказку.в которую будет включена пословица умный человек смеётся после всех . не успеваю помогите
Ответить
Физика
при равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90см.Определите перемещение тела за седьмую секунду
Ответить