Характерні ознаки казок кожної групи
Музыка
Характерні ознаки казок кожної групи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чарівні казки - наявність дива, чарівних персонажів. Побутові казки - Відсутнє диво, але присутні дотепність та іронія. Казки про тварин - Через діючих персонажів-тварин зображені життєві стосунки людей.
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