Тело,имея начальную скорость 5м/с,прошло за пятую секунду путь,равный 4,5 м.Определите ускорени и путь пройденный за 10 с  

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Путь, который тело преодолевает за время Т, вычисляется по формуле S = V * T + a * T²/ 2 , где V - начальная скорость тела, а - ускорение. В данном случае S (5) = 5 * 5 + a * 5² / 2 = 25 + 12,5 * a (путь за 5 секунд) S (4) = 5 * 4 + а * 4² / 2 = 20 + 8 * а (путь за 4 секунды) Тогда путь за пятую секунду равен S (5) - S (4) = 5 + 4,5 * a = 4,5 , откуда а = (4,5 - 5) / 4,5 = -1/9 м/с². Следовательно, путь, пройденный телом за 10 секунд, равен S (10) = 5 * 10 + (-1/9) * 10² / 2 = 50 - 50 / 9 = 400 / 9 ≈ 44,44 м.