сочинение на тему моя любимая телепередача

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сочинение на тему моя любимая телепередача
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая любимая телепередача - "Усы, лапы, хвост" (руский вариант-"Эти забавные животные"). Мне нравиться смотреть на смешные ситуации, в которых их застает телекамера. Оказываеться, мы очень похожи. И домашние, и дикие животные тоже могут сглупить, поступить необдуманно или нелогично. Они тоже ревнуют и способны на щедрость, дружбу,вспышки эмоций,обдуманную хитрость. Но их поступки не бываю намеренно жестокими. Все это показано так по-доброму. Это совсем не смех над упавшим в лужу среди толпы .  Наверное, такое  же радостное и теплое чувство испытывали наши родители, когда мы делали в детстве свои первые шаги, неуклюжие попытки, что-либо сделать пухлыми, неслушающимися ручками.   Это передача вызывает во мне светлые и добрые чувства не только к животным, но и к людям. 
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