турист приближается к зданию на растояние s=120м за время t=2мин.С какой средней скоростью относительно туриста и в каком направлении "движется" здание?

Физика
турист приближается к зданию на растояние s=120м за время t=2мин.С какой средней скоростью относительно туриста и в каком направлении "движется" здание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку турист приближается к зданию на 120 м за 120 секунд, то расстояние между туристом и зданием уменьшается со скоростью 1 м/с, следовательно, скорость здания относительно туриста равно -1 м/с 
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