Уранения движения двух тел имеют вид: x1 = 6 - 4t и x2 = -4 + t. Постройте графики движения этих тел. Найдите время и место встречи тел.
Физика
Уранения движения двух тел имеют вид: x1 = 6 - 4t и x2 = -4 + t. Постройте графики движения этих тел. Найдите время и место встречи тел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие встречи: 6-4t = -4+t 5t = 10 t = 2 (c) x = -4+2 = -2 м. Графики движения - две прямые линии, строим каждую по 2-м точкам в координатной пл-ти ХОt: x = 6 - 4t: t| 1 | 2| x| 2| -2| точки (1; 2) и (2; -2) x = -4 + t: t |0 | 2 | x |-4|-2| точки (0; -4) и (2; -2) Ответ: Встреча произойдет через 2 с в точке с координатой х = -2.
Гость:
Если расположить тела на числовой прямой, то второе тело начинает движение слева от точки отсчета и движется вправо, а первое - справа от точки отсчета и движется влево. Время встречи тел находим, приравняв правые части уравнений их движения 6 - 4 * t = -4 + t 5 * t = 10 , откуда t = 2. итак, тела встретятсмя при t = 2, а точка их встречи х = -4 + 2 = -2.
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