Масса первых трёх икуственных спутников Земли была равна 1918,9кг.Найдите массу каждого из этих спутников,если масса второго была больше массы первого на 424,7кг,а масса третьего больше массы второго на 818,7кг.
Математика
Масса первых трёх икуственных спутников Земли была равна 1918,9кг.Найдите массу каждого из этих спутников,если масса второго была больше массы первого на 424,7кг,а масса третьего больше массы второго на 818,7кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть масса второго спутника х кг, тогда масса первого х-424.7 кг, третьего х+818.7 кг. По условию задачи составляем уравнение и решаем его: х-424.7+х+х+818.7=1918.9 3х+394=1918.9 3х=1918.9-394 3х=1524.9 х=1524.9:3 х=508.3 х-424.7=508.3-424.7=83.6 х+818.7=508.3+818.7=1327 ответ 83.6 кг, 508.3 кг, 1327 кг
Гость:
Пусть масса первого спутника Х кг. Тогда второй спутник весит Х + 424,7 кг, а третий - (Х + 424,7) + 818,7 = Х + 1243,4 кг. Получаем уравнение Х + Х + 424,7 + Х + 1243,4 = 3 * Х + 1668,1 = 1918,9 , откуда 3 * Х = 250,8 или Х = 83,6. Итак, первый спутник весит 83,6 кг, второй - 508,3 кг. а третий - 1327 кг.
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