В трех автобусах ехало на экскурсию 68 школьников . Сколько ехало школьников в каждом автобусе если известно, что во втором автобусе детей больше на 6 чем в первом и меньше на 8 чем во втором?

Математика

В трех автобусах ехало на экскурсию 68 школьников . Сколько ехало школьников в каждом автобусе если известно, что во втором автобусе детей больше на 6 чем в первом и меньше на 8 чем во втором?

Автор: Гость