В трех автобусах ехало на экскурсию 68 школьников . Сколько ехало школьников в каждом автобусе если известно, что во втором автобусе детей больше на 6 чем в первом и меньше на 8 чем во втором?
Математика
В трех автобусах ехало на экскурсию 68 школьников . Сколько ехало школьников в каждом автобусе если известно, что во втором автобусе детей больше на 6 чем в первом и меньше на 8 чем во втором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - дети в 1 автобусе, (х+6) - во втором, (х+6+8) - в третьем. х + (х+6) + (х+6+8) = 68 3х = 48 х = 16, х+6 = 22, х + 6+ 8 = 30 Ответ: 16; 22; 30.
Гость:
Видимо, на 8 меньше, чем в третьем. Пусть во втором автобусе ехало Х человек. Тогда в первщм Х - 6, а в третьем Х + 8. Получаем уравнение (Х - 6) + Х + (Х + 8) = 3 * Х + 2 = 68 , откуда Х = 22 Итак, во втором автобусе ехало 22 человека, тогда в первом 22 - 6 = 16, а в третьем 22 + 8 = 30.
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