2sin^2+cos4x=0 2cos^2x-sinx-2=0  

Алгебра
2sin^2+cos4x=0 2cos^2x-sinx-2=0  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2sin²x+cos4x=0 [latex]\frac{2(1-cos2x)}{2}[/latex] + 2cos²2x -1=0 1-cos2x+2cos²2x-1=0 2cos²2x - cos2x=0 cos2x(2cos2x-1)=0 cos 2x₁=0 ⇒ 2x=π/2+πk ⇒ x=π/4+πk/2, где к∈Ζ cos2x₂=1/2 ⇒2x=±π/3+2πn ⇒x=±π/6+πn, к∈Ζ ответ - π/4+πk/2, где к∈Ζ и ±π/6+πn, к∈Ζ        
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