 В правильной четырехугольной призме площадь основания  составляет 144 см2, а высота - 5 см. Найдите площадь диагонального сечения призмы.

Гость: Гость:

В правильной четырехугольной призме основание квадрат, его сторона = корень(144)=12 см, его диагональ=сторона*корень(2)=12*корень(2) см площадь диагонального сечения призмы=диагональ квадрата*высота= =12*корень(2) см *5 см=60*корень(2) см^2