В правильной четырехугольной призме площадь основания составляет 144 см2, а высота - 5 см. Найдите площадь диагонального сечения призмы.
Геометрия
В правильной четырехугольной призме площадь основания составляет 144 см2, а высота - 5 см. Найдите площадь диагонального сечения призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В правильной четырехугольной призме основание квадрат, его сторона = корень(144)=12 см, его диагональ=сторона*корень(2)=12*корень(2) см площадь диагонального сечения призмы=диагональ квадрата*высота= =12*корень(2) см *5 см=60*корень(2) см^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Визначте формулу вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 21,а масові частки - W ( C ) = 85.71% , W ( H ) = 14.29
Русский язык