Визначте формулу вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 21,а масові частки - W ( C ) = 85.71% , W ( H ) = 14.29

Химия
Визначте формулу вуглеводню, густина пари якого за воднем дорівнює 21,а масові частки - W ( C ) = 85.71% , W ( H ) = 14.29
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W ( C ) = 85.71% W ( H ) = 14.29 D(H2)=21 CxHy x: y = 85,71/12 :14,29             7,1425 : 14,29                    1        2 CH2 - простейшая формула M(CH2) = 14 г/моль M(CxHy) = 21 *2 = 42 42/14= 3 C3H6 - истинная формула
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