сочинение миниатюра что такое свобода в моем понимании

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Для каждого человека понятие свободы имеет своё значение. Для некоторых свобода - это отсутствие каких-либо правил, норм, границ. такое восприятие свободы не совсем правильное, так как свобода каждого человека имеет границы, и в первую очередь наша свобода ограничивается законами нашей страны. Для более романтических натур свобода - это свежий ветер, утренняя пробежка по полю, свободное дыхание, мысли, касающиеся только положительных моментов. Для людей работающих свобода может представляться в виде отпуска, в семейном отдыхе, в отсутствии домашних хлопот, стирки, готовки. Ну, поскольку я ученик, то для меня на данный момент, свобода - это в первую очередь каникулы, маленькая домашняя работа и прогулки с друзьями.