Два туриста имеют один велосипед и должны за 1,5 часа преодолеть путь в 12 километров. Известно, что на велосипеде каждый из них едет со скоростью 20 км/час, а пешком их скорость 5 км/час. На велосипеде ехать вдвоем нельзя. Пок...

Туристы выходят одновременно: первый на велосипеде, второй - пешком. Первый турист за 18 минут (0.3 часа) проезжает половину пути (6 км), прячет велосипед в кусты и дальше идет пешком, затратив на оставшийся путь 1 час 12 минут (1,2 часа). Всего он затрачивает на путь 1 час 30 минут, то есть 1,5 часа. Столько же затрачивает и второй турист, поэтому они успевают преодолеть путь без опоздания.

Гость: Гость:

Пусть один из них половину пути: 6 км проедет на велосипеде. Он затратит на этот путь: 6/20 часа = 18 минут. Он слезает с велосипеда и оставшиеся 6 км идет пешком и тратит время: 6/5 = 1ч 12 минут. В сумме - 1 час 30 минут. Абсолютно столько же потратит второй турист, проходя половину пути пешком до оставленного велосипеда, а потом - на велосипеде. Они встретятся в конце пути ровно через 1,5 часа. Что и требовалось показать.