Когда быстрый и медленный спортсмены бегут по круговому стадиону в одну сторону,то быстрый обгоняет медленного один раз в 15 минут,а когда они бегут навстречу,то встречаются 1 раз в 5 минут. Во сколько раз скорость одного больш...

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с условия задачи очевидно за 15 минут быстрый успевает пробежать круг+расстояние которое за 15 минут пробежит дополнительно медленный за 5 минут быстрый и медленный вместе одолеют расстояние=кругу за 15 минут быстрый и медленный вместе одолеют расстояние=3 кругам отсюда круг+расстояние которое за 15 минут пробежит медленный+ +расстояние которое за 15 минут пробежит медленный=3 кругам 2*расстояние которое за 15 минут пробежит медленный=2 круга расстояние которое за 15 минут пробежит медленный= круг расстояние которое за 15 минут пробежит быстрый=круг+расстояние которое за 15 минут пробежит дополнительно медленный=круг+круг=2 круга, отношение скоростей быстрого и медленного равно отношению растояний, которое они пробегают за одинаковое время, поэтому скорость быстрого больше скорости медленного в 2круга:круг=2 ответ: в 2 раза больше