даны векторы а{2; -4; 3} и b{-3; 0.5; 1}. найдите координаты вектора c=a-b

Геометрия
даны векторы а{2; -4; 3} и b{-3; 0.5; 1}. найдите координаты вектора c=a-b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а{2; -4; 3} и b{-3; 0.5; 1}. c=a-b={2; -4; 3}-{-3; 0.5; 1}={2-(-3);-4-0.5;3-1}={5;-4.5;2}.
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