Б)-2(2а+5)=(2а-9)-7(2а-5)
Алгебра
Б)-2(2а+5)=(2а-9)-7(2а-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4a-10=2a-9-14a+35 2a-9-14a+35+4a+10=0 -8a+36=0 a=4.5
Гость:
-2(2а+5)=(2а-9)-7(2а-5) -4а-10=2а-9-14а+35 -4а-2а+14а=-9+35+10 8а=36 а=36/8 а=4,5 ответ: 4,5
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