Стороны треугольника равны 15 см,20см и 28 см.Вычислите длину отрезков,на которые биссектриса треугольника делит его большую сторону
Геометрия
Стороны треугольника равны 15 см,20см и 28 см.Вычислите длину отрезков,на которые биссектриса треугольника делит его большую сторону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
биссектриса делит сторону треугольника на отрезки, пропорциональные другим сторонам. Поэтому отрезки, на которые биссектриса делит большую сторону, можно обозначить как 15 * Х и 20 * Х. Получаем уравнение 15 * Х + 20 * Х = 35 * Х = 28 . откуда Х = 0,8 см. Следовательно, отрезки равны 15 * 0,8 = 12 см и 20 * 0,8 = 16 см.
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