Периметр треугольника равен 100 см,а одна из его сторон делится точкой касания,вписаного в него круга,на отрезки 15 см и 21 см.Найдите две другие стороны треугольника.
Геометрия
Периметр треугольника равен 100 см,а одна из его сторон делится точкой касания,вписаного в него круга,на отрезки 15 см и 21 см.Найдите две другие стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку длины касательных. проведенных к окружности из одной точки, равны, то отрезки от вершин до других точек касания также равны 15 и 21 см. Длину третьего отрезка Х определяем из уравнения 15 + 21 + 15 + 21 + Х + Х = 2 * Х + 72 = 100 , откуда Х = 14 см. Итак, стороны треугольника равны: 15 + 21 = 36 см, 14 + 21 = 35 см и 15 + 14 = 29 см.
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