найдите сумму первых двадцати членов арифмитической пргресси (an)если : a3+a5+a8+a13+a16+a18=33
Математика
найдите сумму первых двадцати членов арифмитической пргресси (an)если : a3+a5+a8+a13+a16+a18=33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле общего члена арифметической прогрессии a[n]=a[1]+(n-1)*d a[3]+a[5]+a[8]+a[13]+a[16]+a[18]= =a[1]+2d+a[1]+4d+a[1]+7d+a[1]+12d+a[1]+15d+a[1]+17d= =6*a[1]+57d=33 или 2*a[1]+19d=11 по формуле суммы первых n членов арифметической прогрессии S[n]=(a[1]+a[n])/2*n S[20]=(a[1]+a[20])/2*20=10*(a[1]+a[1]+19d)=20*a[1]+190d= =10*(a[1]+19d)=10*11=110
Гость:
n-ый член арифметической прогрессии равен: a[n]=a[1]+(n-1)d, где d - разность прогрессии сумма n первых членов арифметической прогресии равна: S[n] = (a[1]+a[n]) * n /2 a[3]+a[5]+a[8]+a[13]+a[16]+a[18]=33 a[1]+2d+a[1]+4d+a[1]+7d+a[1]+12d+a[1]+15d+a[1]+17d=33 6a[1]+57d=33 2a[1]+19d=11 S[20] = (a[1]+a[20]) * 20/2 = (a[1]+a[1]+19d) * 10=(2a[1]+19d) * 10 = = 11 * 10 = 110 Ответ. 110.
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