а)найдите15% числа 36 б) найдите число 15% которого равны 36
Математика
а)найдите15% числа 36 б) найдите число 15% которого равны 36
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{15*36}{100}=\frac{540}{100}=5.4[/latex] [latex]\frac{36*100}{15}=240[/latex]
Гость:
а) 36 * 15 : 100 = 5,4 б) 36 * 100 : 15 = 240
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