Факторы размещения ТЭС, АЭС, ГЭС
Українська література
Факторы размещения ТЭС, АЭС, ГЭС
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Наиболее мощные ТЭС расположены, как правило, в местах добычи топлива.
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