Почему стран с монархической формой правления больше всего в Зарубежной Европе и Азии,а в Северной Америке их вообще нет?

Українська література

Почему стран с монархической формой правления больше всего в Зарубежной Европе и Азии,а в Северной Америке их вообще нет?

Автор: Гость