Почему стран с монархической формой правления больше всего в Зарубежной Европе и Азии,а в Северной Америке их вообще нет?
Українська література
Почему стран с монархической формой правления больше всего в Зарубежной Европе и Азии,а в Северной Америке их вообще нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на территории Северной Америки находятся 24 го-ва (включаю острова) примерно 80% бывшие европейские колонии.Правительства этих европейских государств при колонизации и искоренили монархическую форму правления.
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