а)УЗНАЙ ОБЪЕМ КОРОБКИ,ЕСЛИ ЕЁ ДЛИНА 12СМ,ШИРИНА 7СМ,ВЫСОТА 4СМ.     б) нАЙДИ ПЛОЩАДЬ БОКОВЫХ ГРАНЕЙ И ДНА ДАННОЙ КОРОБКИ.

Математика
а)УЗНАЙ ОБЪЕМ КОРОБКИ,ЕСЛИ ЕЁ ДЛИНА 12СМ,ШИРИНА 7СМ,ВЫСОТА 4СМ.     б) нАЙДИ ПЛОЩАДЬ БОКОВЫХ ГРАНЕЙ И ДНА ДАННОЙ КОРОБКИ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)V=abc V=12x7x4=336см в кубе   б) дно: 12х7=84 см в квадрате грани:(4х7+4х12)х2=76х2=152 вот и все)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сшили 4 плаща,расходую на каждый по 3 метра ткани.Поставь вопрос и реши задачу.Составь и реши две задачи,обратную данной.
Ответить
Русский язык
просклонять словосочетание огромный мир
Ответить
Математика
а)найдите15% числа 36 б) найдите число 15% которого равны 36
Ответить
Українська література
Факторы размещения ТЭС, АЭС, ГЭС
Ответить
Українська література
Почему стран с монархической формой правления больше всего в Зарубежной Европе и Азии,а в Северной Америке их вообще нет?
Ответить