а)УЗНАЙ ОБЪЕМ КОРОБКИ,ЕСЛИ ЕЁ ДЛИНА 12СМ,ШИРИНА 7СМ,ВЫСОТА 4СМ. б) нАЙДИ ПЛОЩАДЬ БОКОВЫХ ГРАНЕЙ И ДНА ДАННОЙ КОРОБКИ.
Математика
а)УЗНАЙ ОБЪЕМ КОРОБКИ,ЕСЛИ ЕЁ ДЛИНА 12СМ,ШИРИНА 7СМ,ВЫСОТА 4СМ. б) нАЙДИ ПЛОЩАДЬ БОКОВЫХ ГРАНЕЙ И ДНА ДАННОЙ КОРОБКИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)V=abc V=12x7x4=336см в кубе б) дно: 12х7=84 см в квадрате грани:(4х7+4х12)х2=76х2=152 вот и все)
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