найдите частное и остаток от деления натурального числа a на 5,если б)а=5·37+2 в)а=2·3·5+1 е)а=8·5+5 з)а=10·5-4·5
Математика
найдите частное и остаток от деления натурального числа a на 5,если б)а=5·37+2 в)а=2·3·5+1 е)а=8·5+5 з)а=10·5-4·5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)а=5·37+2 частное 37 остаток 2 в)а=2·3·5+1 частное 6 остаток 1 е)а=8·5+5 частное 9 остаток 0 з)а=10·5-4·5 частное 14 остаток 0
Гость:
б)а=5·37+2 частное 37 остаток 2 в)а=2·3·5+1 частное 6 остаток 1 е)а=8·5+5=5(8+1) частное 9 остаток 0 з)а=10·5-4·5=5(10-4) частное 6 остаток 0
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