найдите частное и остаток от деления натурального числа a  на 5,если  б)а=5·37+2 в)а=2·3·5+1 е)а=8·5+5 з)а=10·5-4·5 

Математика
найдите частное и остаток от деления натурального числа a  на 5,если  б)а=5·37+2 в)а=2·3·5+1 е)а=8·5+5 з)а=10·5-4·5 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)а=5·37+2     частное 37 остаток 2 в)а=2·3·5+1    частное 6 остаток  1 е)а=8·5+5       частное 9 остаток 0 з)а=10·5-4·5    частное 14 остаток 0
Гость:
б)а=5·37+2               частное 37 остаток 2 в)а=2·3·5+1              частное 6 остаток 1 е)а=8·5+5=5(8+1)       частное 9 остаток 0 з)а=10·5-4·5=5(10-4)  частное 6 остаток 0
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