найдите частное и остаток от деления натурального числа a на 5,если б)а=5·37+2 в)а=2·3·5+1 е)а=8·5+5 з)а=10·5-4·5

Математика

найдите частное и остаток от деления натурального числа a на 5,если б)а=5·37+2 в)а=2·3·5+1 е)а=8·5+5 з)а=10·5-4·5

Автор: Гость