дан параллелограмм ABCD. DK-медиана. BK=2, DC=8. Найти: AD
Геометрия
дан параллелограмм ABCD. DK-медиана. BK=2, DC=8. Найти: AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если DK - медиана, то ВС = 2 * ВК = 4 см, следовательно, AD = BC = 4 см (противоположные стороны параллелограмма равны).
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