AL+H2SO== больше ...+H?????
Химия
AL+H2SO== больше ...+H?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+3H2SO4==>Al2(SO4)3+3H2
Гость:
2Al + 3H₂SO₄ ⇒ Al₂(SO₄)3 + 3H₂
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