луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, равного 120 градусам.найдите, угол АОС и угол СОВ, если угол АОС меньше угла СОВ в 2 раза (ПОМОГИТЕ)

Геометрия

луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, равного 120 градусам.найдите, угол АОС и угол СОВ, если угол АОС меньше угла СОВ в 2 раза (ПОМОГИТЕ)

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