луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, равного 120 градусам.найдите, угол АОС и угол СОВ, если угол АОС меньше угла СОВ в 2 раза (ПОМОГИТЕ)
Геометрия
луч ОС проходит между сторонами угла АОВ, равного 120 градусам.найдите, угол АОС и угол СОВ, если угол АОС меньше угла СОВ в 2 раза (ПОМОГИТЕ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть угол АОС равен х градусов, тогда угол СОВ равен 2х градусов угол АОС+угол СОВ=120 х+2х=120 3х=120 х=120:3 х=40 2х=2*40=80 ответ: угол АОС=40 градусов,угол СОВ=80 градусов
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