папа привёз 7 одинаковых пакетов с картофелем, по 4 кг в каждом. За неделю мама использовала 2 пакета с картофелем. Сколько кг картофеля у нее осталось? Решить задачу составляя выражение.

Математика

папа привёз 7 одинаковых пакетов с картофелем, по 4 кг в каждом. За неделю мама использовала 2 пакета с картофелем. Сколько кг картофеля у нее осталось? Решить задачу составляя выражение.

Автор: Гость