папа привёз 7 одинаковых пакетов с картофелем, по 4 кг в каждом. За неделю мама использовала 2 пакета с картофелем. Сколько кг картофеля у нее осталось? Решить задачу составляя выражение.
Математика
папа привёз 7 одинаковых пакетов с картофелем, по 4 кг в каждом. За неделю мама использовала 2 пакета с картофелем. Сколько кг картофеля у нее осталось? Решить задачу составляя выражение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[7-2]*4=20[кг]-картофеля у нее осталось
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