транскрипция українського слова "браття"
Қазақ тiлi
транскрипция українського слова "браття"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
транскрипция:братт'й'а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
а)потратили 80 % суммы осталось? б)мужчин составляет 75% сколько работников составляют женщины? в)девочки составляют 40% класса.сколько процентов ...
Математика
Товар массой 14273кг распределили на три машины.Масса товара на второй машине в 2 раза больше,чем на первой.Какова масса товара на третьей машине,е...