Можно ли разместить 158 книг на трех полках так, что бы на 1 полке было на 8 книг7 меньше, чем на второй и на 5 книг больше, чем на третьей?

Алгебра

Можно ли разместить 158 книг на трех полках так, что бы на 1 полке было на 8 книг7 меньше, чем на второй и на 5 книг больше, чем на третьей?

Автор: Гость