Можно ли разместить 158 книг на трех полках так, что бы на 1 полке было на 8 книг7 меньше, чем на второй и на 5 книг больше, чем на третьей?
Алгебра
Можно ли разместить 158 книг на трех полках так, что бы на 1 полке было на 8 книг7 меньше, чем на второй и на 5 книг больше, чем на третьей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х книг на 1 полке х + 8 книг на 2 полке х - 5 книг на 3 полке По условию известно, что всего 158 книг х + х + 8 + х - 5 = 158 3х = 155 х = 155 : 3 = 51 2/3 х = 51 2/3, следовательно 158 книг нельза разместить на полках в указанном порядке.
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