Определите форму общения в следующих ситуациях: 1)Бабушка научила внучку готовить пельмени 2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный новый фильм.
География
Определите форму общения в следующих ситуациях: 1)Бабушка научила внучку готовить пельмени 2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный новый фильм.
Ответ(ы) на вопрос:
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1)убеждающее, повседневное (бытовое) 2)повседневное(бытовое)
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