Определите форму общения в следующих ситуациях: 1)Бабушка научила внучку готовить пельмени 2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный новый фильм.

География

Определите форму общения в следующих ситуациях: 1)Бабушка научила внучку готовить пельмени 2)Антон и Миша обсуждают только что увиденный новый фильм.

Автор: Гость