просклонять числительное 986

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Девятьсот восемьдесят шесть Девятисот восьмидесяти шести Девятистам восьмидесяти шести Девятьсот восемьдесят шесть Девятьюстами восьмьюдесятью шестью О девятистах восьмидесяти шести