просклонять числительное 986
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просклонять числительное 986
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятьсот восемьдесят шесть Девятисот восьмидесяти шести Девятистам восьмидесяти шести Девятьсот восемьдесят шесть Девятьюстами восьмьюдесятью шестью О девятистах восьмидесяти шести
Гость:
И.п. Девятьсот восемьдесят шесть Р.п. Девятисот восьмидесяти шести Д.п. Девятистам восьмидесяти шести В.п. Девятьсот восемьдесят шесть Т.п. Девятьюстами восьмьюдесятью шестью П.п. Девятистах восьмидесяти шести
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