просклонять числительное 986

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просклонять числительное 986
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятьсот восемьдесят шесть Девятисот восьмидесяти шести  Девятистам восьмидесяти шести  Девятьсот восемьдесят шесть  Девятьюстами восьмьюдесятью шестью О девятистах восьмидесяти шести  
Гость:
И.п. Девятьсот восемьдесят шесть Р.п. Девятисот восьмидесяти шести Д.п. Девятистам восьмидесяти шести В.п. Девятьсот восемьдесят шесть Т.п. Девятьюстами восьмьюдесятью шестью П.п. Девятистах восьмидесяти шести
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