Укажите способ связи. Стелющиеся растения, густые заросли, ясно излагать, подготовиться к изложению, подбирать материал, запереть ключом, возвращаться лесом, хорошо ориентироваться, вырастить в теплице , заниматься в библиоте...

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Укажите способ связи. Стелющиеся растения, густые заросли, ясно излагать, подготовиться к изложению, подбирать материал, запереть ключом, возвращаться лесом, хорошо ориентироваться, вырастить в теплице , заниматься в библиотеке, легкое прикоснавение, провести касательную, загореться от взрыва, приехать работать, мировоззрение писателя. Составьте и запишите с выделенными словосочитаниями три разных по цели высказывания предложения .

Автор: Гость