Укажите способ связи. Стелющиеся растения, густые заросли, ясно излагать, подготовиться к изложению, подбирать материал, запереть ключом, возвращаться лесом, хорошо ориентироваться, вырастить в теплице , заниматься в библиоте...
Русский язык
Укажите способ связи. Стелющиеся растения, густые заросли, ясно излагать, подготовиться к изложению, подбирать материал, запереть ключом, возвращаться лесом, хорошо ориентироваться, вырастить в теплице , заниматься в библиотеке, легкое прикоснавение, провести касательную, загореться от взрыва, приехать работать, мировоззрение писателя. Составьте и запишите с выделенными словосочитаниями три разных по цели высказывания предложения .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стелющиеся растения ( согл. ) , густые заросли( согл. ) , ясно излагать( прим. ) , подготовиться к изложению( упр. ) , подбирать материал( упр. ) , запереть ключом(упр ) , возвращаться лесом( прим. ), хорошо ориентироваться( прим. ) , вырастить в теплице( упр. ) , заниматься в библиотеке( упр. ) , легкое прикосновение( согл. ) , провести касательную( упр. ) , загореться от взрыва( упр. ) , приехать работать( прим. ) , мировоззрение писателя( упр. ) .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собственная скорость теплохода в 9 раз больше, чем скорость течения реки. Плывя по течению теплоход проходит 45 км за 1ч 15 мин. Найдите скорость т...
Математика
Волга- самая длинная река в Европе, её длина припблизительно равна 3530км. На карте её длина состовляет 17,65см. 1) Какова длина реки Нил, если на ...
Русский язык