Укажите способ связи.   Стелющиеся растения, густые заросли, ясно излагать, подготовиться к изложению, подбирать материал, запереть ключом, возвращаться лесом, хорошо ориентироваться, вырастить в теплице , заниматься в библиоте...

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Укажите способ связи.   Стелющиеся растения, густые заросли, ясно излагать, подготовиться к изложению, подбирать материал, запереть ключом, возвращаться лесом, хорошо ориентироваться, вырастить в теплице , заниматься в библиотеке, легкое прикоснавение, провести касательную, загореться  от взрыва, приехать работать, мировоззрение писателя.     Составьте и запишите с выделенными словосочитаниями три разных по цели высказывания предложения .  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стелющиеся растения ( согл. ) , густые заросли( согл. ) , ясно излагать( прим. ) , подготовиться к изложению( упр. ) , подбирать материал( упр. ) , запереть ключом(упр ) , возвращаться лесом( прим. ), хорошо ориентироваться( прим. ) , вырастить в теплице( упр. )  , заниматься в библиотеке( упр. ) , легкое прикосновение( согл. ) , провести касательную( упр. ) , загореться  от взрыва( упр. ) , приехать работать( прим. ) , мировоззрение писателя( упр. ) .
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