Тележка двигается вдоль наклонной плоскости с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показал 7 с, тележка находилась против отметки 70см, в момент времени 9 с - 80см и при 15 с -230 см. С каким ускорением двигалась т...

Физика

Тележка двигается вдоль наклонной плоскости с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показал 7 с, тележка находилась против отметки 70см, в момент времени 9 с - 80см и при 15 с -230 см. С каким ускорением двигалась тележка?

Автор: Гость