Тележка двигается вдоль наклонной плоскости с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показал 7 с, тележка находилась против отметки 70см, в момент времени 9 с - 80см и при 15 с -230 см. С каким ускорением двигалась т...
Физика
Тележка двигается вдоль наклонной плоскости с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показал 7 с, тележка находилась против отметки 70см, в момент времени 9 с - 80см и при 15 с -230 см. С каким ускорением двигалась тележка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть V0 - скорость тележки на отметке 70 см. Тогда для следующих отметок напишем уравнения перемещения для равноускоренного движения с ускорением а и начальной скоростью v0: [latex]S_{1}=v_{0}t_{1}+\frac{at_{1}^2}{2},\ \ \ \ 2v_{0}+2a=0,1[/latex] [latex]S_{2}=v_{0}t_{2}+\frac{at_{2}^2}{2},\ \ \ \ 8v_{0}+32a=1,6. [/latex] Решим полученную систему относительно а: Умножим первое уравнение на (-4) и сложим со вторым: 32a-8a=1,2 24a = 1,2, a = 0,05 м/с^2 = 5 cm/c^2. Ответ: 5 см/с^2.
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