треугольник АВС -равносторонний, со стороной а, ЕД - его средняя линия, параллельна АС, Найдите периметр треугольника ВЕД
Геометрия
треугольник АВС -равносторонний, со стороной а, ЕД - его средняя линия, параллельна АС, Найдите периметр треугольника ВЕД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. средняя линия делит стороны треугольника пополам, то АЕ=ЕВ, BD=DC и отношение средней линии к основанию 1:2, отношение=> отношение труегольника ВЕД к треугольнику АВС= 0,5 => периметр теугольника ВЕД= 1/2 периметра треугольника АВС
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