Сумма единиц всех разрядов трёхзначного числа равна наименьшему чётному натуральному числу.Запиши все такие числа.

Математика
Сумма единиц всех разрядов трёхзначного числа равна наименьшему чётному натуральному числу.Запиши все такие числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее четное число 2. Значит трехзначное число должно содержать две единицы и один ноль. 101, 110.
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