Сумма единиц всех разрядов трёхзначного числа равна наименьшему чётному натуральному числу.Запиши все такие числа.
Математика
Сумма единиц всех разрядов трёхзначного числа равна наименьшему чётному натуральному числу.Запиши все такие числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее четное число 2. Значит трехзначное число должно содержать две единицы и один ноль. 101, 110.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К Ослику ИА на день рождения пришли друзья ,принесли торт и конфет. Масса торта и кофет =4.4 кг. Масса конфет была в 4.5 раза больше чем масса торт...
Геометрия
треугольник АВС -равносторонний, со стороной а, ЕД - его средняя линия, параллельна АС, Найдите периметр треугольника ВЕД
Математика
В хозяйстве 8 комбайнов,12 тракторов,а грузовиков на 5 больше,чем комбайнов и тракторов вместе. Сколько...????? Поставь вопрос и реши задачу
Физика
Тележка двигается вдоль наклонной плоскости с постоянным ускорением. В момент, когда секундомер показал 7 с, тележка находилась против отметки 70см...