1) Технический оксид ртути(II)содержит примеси, массовая доля которых составляет 10%. Определите массу и количество вещесва кислорода, который можно получить при разложении 43,4г технического оксида. 2)Напишите уравнения реакци...

Химия

1) Технический оксид ртути(II)содержит примеси, массовая доля которых составляет 10%. Определите массу и количество вещесва кислорода, который можно получить при разложении 43,4г технического оксида. 2)Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах между следующими веществами: а)H2SO4 u NaOH, b)HCl u Ca(OH)2, c)NaCl u AgNO3, d) FeCl3 u NaOH 3) Укажите, какие из реакций могут протекать практически до конца : CuSO4 + KOH - больше ... CaCO3+HCl- больше ... MgSO4+ NaF- больше ... KJH+BaCl2- больше ... Ответ поясните составьте уравнения этих реакций в молекулярной и сокращенной ионной формах. 4) Составьте уравнения реакций в сокращенной ионной форме: KBr+Ca(OH)2 - больше NaNO3+CaCl2 - больше KCl+ Pb(NO3)2- больше Mg(OH)2+HCL- больше Укажите в каких случаях реакция протекает практически до конца. Ответ поясните.

Автор: Гость