1) Технический оксид ртути(II)содержит примеси, массовая доля которых составляет 10%. Определите массу и количество вещесва кислорода, который можно получить при разложении 43,4г технического оксида. 2)Напишите уравнения реакци...
Химия
1) Технический оксид ртути(II)содержит примеси, массовая доля которых составляет 10%. Определите массу и количество вещесва кислорода, который можно получить при разложении 43,4г технического оксида. 2)Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах между следующими веществами: а)H2SO4 u NaOH, b)HCl u Ca(OH)2, c)NaCl u AgNO3, d) FeCl3 u NaOH 3) Укажите, какие из реакций могут протекать практически до конца : CuSO4 + KOH - больше ... CaCO3+HCl- больше ... MgSO4+ NaF- больше ... KJH+BaCl2- больше ... Ответ поясните составьте уравнения этих реакций в молекулярной и сокращенной ионной формах. 4) Составьте уравнения реакций в сокращенной ионной форме: KBr+Ca(OH)2 - больше NaNO3+CaCl2 - больше KCl+ Pb(NO3)2- больше Mg(OH)2+HCL- больше Укажите в каких случаях реакция протекает практически до конца. Ответ поясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(O2) - ? n(O2)- ? 1 2HgO =2Hg + O2 mчист (Hgo)=43,4 *0,9 =39г n(HgO) = 39/216,6=0,18моль n(O2) = n(HgO)/2=0,09моль m(O2)=nM=0,09*32=2,88г 2 a)2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O 2OH− + 2H+ = 2H2O б))2HCl + Ca(OH)2 = =СaCl2+2H2O 2OH− + 2H+ = 2H2O b)AgNO3+NaCl=NaNO3+AgCl(осадок) Ag++Cl− = AgCl(осадок) c)FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3(осадок)+3NaCl Fe3+ + 3OH− = Fe(OH)3 3 CuSO4+2KOH=CuOH2(осадок)+K2SO4 Cu2+ +2OH− = CuOH2 реакция идет до конца, т.к выпадает осадок CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2(улетуч)+H2O CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2↑ + H2O реакция идет до конца, т.к выделяется газ MgSO4+2NAF=Na2SO4 + MgF2 осадок Mg2+ +2 F- = MgF2 реакция идет до конца, т.к выпадает осадок 4 2KBr+Ca(OH)2 ->CaBr2 + 2KOH Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH- 2NaNO3+CaCl2 ->не идет 2KCl+ Pb(NO3)2-> 2KNO3 + PbCl2 осадок реакция идет до конца, т.к выпадает осадок 2Cl- + Pb2+=PbCl2 MgOH2+2HCl=MgCl2+H2O реакция идет до конца, т.к выделяется вода Mg(OH)2 + 2H+ = Mg2+ + H2O
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