Точка Е не лежит в плоскости параллелограмма ABCD. Докажите,что прямая, проходящая через середины отрезков АЕ и ЕВ, параллельна стороне СD параллелограмма.
Геометрия
Точка Е не лежит в плоскости параллелограмма ABCD. Докажите,что прямая, проходящая через середины отрезков АЕ и ЕВ, параллельна стороне СD параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть МК - отрезок, соединяющий середины АЕ и ВЕ. Тогда МК - средняя линия тр-ка АВЕ. Значит МК //АВ, но АВ // СД Следовательно, МК//СД, что и треб. доказать.
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